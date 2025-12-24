ピクセラは12月24日、グループ会社のA-Stageとの共同ブランド「Re・De」新製品として、スマートリング新モデル「Re・De Ring Gen2」を発売した。価格は29,800円。Re・De Ring Gen2「Re・De Ring」は睡眠分析や運動状態、コンディションなどを可視化できるスマートリング。新モデルとなるRe・De Ring Gen2はハードウェア面を大幅にアップデートしたほか、日々の健康活動がポイント還元につながる「ポイ活」機能にも対応した。ハード