「ネオヒルズ族」「秒速で１億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏が、婚活のデートについて報告した。１０月から婚活を開始した与沢氏。２４日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、「めっちゃ可愛い子来た」と報告。「会いに来てくれてありがと。プレゼントも嬉しい」と感謝し、「昼間の子は載せてなかったんだけど、たまにはいいかなと思って。彼女にも許可取ってます」とロングヘア、ミニスカート姿の女性を紹介した