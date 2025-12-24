Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２４日、ＭＦ近藤友喜（２４）がＪ１横浜ＦＭへ来季完全移籍すると発表した。近藤は２０２４年に横浜ＦＣから完全移籍で加入。主に右ウィングバックとして同年は２９試合、今年も３２試合に出場してともに５得点と、主軸として活躍した。昨オフも興味を示すクラブがある中、１年でのＪ１復帰を目指して札幌に残留。今夏もＪ１複数クラブが獲得に乗り出す中、札幌に残ってプレーを続けた。しかし