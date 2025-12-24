JRA¤Ï24Æü¡¢2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡ËÉÕ¤Ç7¿Í¤ÎÄ´¶µ»Õ¤¬¿·µ¬³«¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¤Ï½©ËÜÂç²ð»Õ¡¢¼êÄÍµ®ÆÁ»Õ¡¢Ê¿´äÂçÅµ»Õ¡¢¾¾ÈøÂîºÈ»Õ¡¢¼¼°æ·é»Õ¤Î5¿Í¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ï¼ÆÅÄÂî»Õ¡¢¶¶ÅÄµ¹Ä¹»Õ¤Î2¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¶¥ÇÏ»Ü¹Ôµ¬Äø¡ÊÊ¿À®19Ç¯Íý»öÄ¹Ã£Âè28¹æ¡ËÂè50¾òÂè2¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯2·îËöÆü¤Ç°úÂà¤¹¤ëÄ´¶µ»Õ¤ÎÌÈµö¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤¬2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢³«¶ÈÆü¤¬2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë