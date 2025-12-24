女優の真木よう子（43）が24日、自身のYouTubeチャンネルで第2子出産を発表。「母子ともに健康」と明かした。この日「【出産報告】母子共に健康です。」とのタイトルで動画を更新。「ついに生まれました」と出産を報告し「母子ともに健康で産まれたので、何かと心配おかけしましたが大丈夫だったのでとても安心しています」と笑顔で語った。現在43歳の自身。「新生児育児も体力勝負だからね」と意気込み。妊娠中は、妊娠糖尿