歌手兼俳優のIU（アイユー）が、そうそうたるメンバーを抑え、韓国を今年を輝かせた歌手に選ばれた。韓国ギャラップは、7月、9月、11月の3回にわたって、全国の満13歳以上の5148人に「今年1年間活動した韓国の大衆歌謡歌手・グループの中で最も好きな歌手」を3人まで聞いた。その結果、30代以下(13〜39歳)で、IUが20・1％の支持を得て1位となるなど、トータルでトップになった。韓国メディアのニュースエンは24日「08年にデビュー