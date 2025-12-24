¡Ö¡²¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¿Í¡²¡ä²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡ã¡±Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y¡±¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ï¥¹¥­¡¼¤Î ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±¿Æ°¿À·Ð¡×¡ÚÆ°²è¡Û¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥¹¥­¡¼¤µ¤ó¤³¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤¯¤Þ¤ë+¤Ö¤Ê=¡Ê@fukumaru_buna¡Ë¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¹¥­¡¼¸¤¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¸«»ö¤Ê¡Ê¡©¡ËÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤µ¤È¤ª¤Ã¤È¤ê´¶¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤º¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤Æ¤·