日産の新型コンパクトミニバン初公開！日産のインド法人は2025年12月18日、2026年初頭に発売を予定している新型7人乗りコンパクトMPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）「GRAVITE（グラバイト）」のティザー画像を初公開しました。グラバイトは、インドの多様なファミリーニーズを満たすために開発された、Bセグメント（全長4〜4.5ｍ程度のコンパクトクラス）の7人乗りMPVです。車名は「GRAVITY（重力）」に由来します