»ä¤Ï¥æ¥¤¡£Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß7¥ö·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ­ÊÌ¤Ï½÷¤Î»Ò¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¤Ï»ä¤Î´é¤Ä¤­¤ä¤Ä¤ï¤ê¤¬·Ú¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¤ªÊ¢¤Î»Ò¤ÏÃË¤Î»Ò¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï°ì½ï¤Ë´î¤Ó¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢Êì¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ËÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Í§¿Í¤¬¤ªÃã¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¼Â²È¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÏÃ¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÊì¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í