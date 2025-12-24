日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。選手たちに「2025年を振り返る10の質問」をするシリーズ。今回はルーキーイヤーながら「ゴルフ5レディス」で初優勝を飾ると、メルセデス・ランキングも7位でフィニッシュした荒木優奈が登場した。【動画】大雨の中での練習ラウンド、その原因となった衝撃のエピソード最初の質問「今年一番嬉しかった瞬間は？」には、「ゴルフ5レディス」での優勝と即答。次の「泣きそうになっ