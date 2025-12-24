プロ通算113勝を誇る男子プロゴルファーの尾崎将司（本名・尾崎正司）氏が、23日午後3時21分、S状結腸がんのため死去した。78歳だった。弟である二男・健夫、三男の直道も、リリースを通じて追悼コメントを発表した。【写真】貴重！ジャンボ尾崎氏のデビュー当時「兄弟というのは大抵進む道は別れていくと思うけど、我々兄弟は、たまたま同じ職業で約70年間一緒にいることができました。兄がいない人生というのは経験がないから、