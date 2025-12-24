¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝÅÄ·½¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷À­·Ý¿Í2¿Í¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡ÈTHE W Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î»³ºê¥±¥¤¤È¡¢¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀïTHEW2025¡×¤Î9ÂåÌÜ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¤Î¹¾¾å·É»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£3¿Í¤È¤âÌ¾Á°¤Ë¡Ö¥±¥¤¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥±¥¤¤Î²ñ¡×¤È¾Î¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë