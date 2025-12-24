大相撲の西前頭3枚目・伯桜鵬改め伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）が24日、東京・両国国技館で行われた力士会に出席した。改名を決めたのは九州場所後。「師匠（伊勢ケ浜親方＝元横綱・照ノ富士）と相談して、最終的には自分で決めました」と経緯を説明し「新年の初場所から名前が変わってスタートしていく感じ。伯乃富士の名前を背負って、自分の結果で（新しこ名を）広めていきたい」と決意を新たにした。化粧まわしは新しこ名