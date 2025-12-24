デスク「来春、サントリー食品インターナショナル（SBF）が、社長交代と社名変更をするね」 記者「はい。2023年に就任した現社長の小野真紀子氏は3月下旬の定時株主総会後に退任し、サントリーホールディングス（HD）の取締役専務執行役員に、新社長はHDでサプライチェーン本部長を務める木村穣介氏です。4月1日より、社名はグローバル全社で『サントリービバレッジ&フー