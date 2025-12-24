¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡ÊÍèÇ¯2·î¡ËÂåÉ½¤¬ºò22Æü¤Ë²ñ¸«¡£ÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤ÏÌó1¥«·îÈ¾¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¡Ö¡ÊÁ°²ó¤Î¡ËËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¸Ä¿Í¤ÇÆ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ä°Ê¾å¤¬Íß¤·¤¤¡£¡Ê¥í¥·¥¢¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤ÇÆ¼¤«¤é·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ËÃÄÂÎ¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¶ä¤¬Íß¤·¤¤¡£¡Ê2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÍß¤·¤¤¡£2Ç¯È¾¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¤È¡¢¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤È¤âÉ½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤òÌÜÉ¸