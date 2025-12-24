女優の真木よう子（４３）が２４日、弟とともに運営しているＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「金森姉弟」を更新し、第２子出産を発表した。「【出産報告】母子共に健康です。」と題した動画をアップ。真木は「生まれました！」と明かし、テロップでも「第二子」と説明した。「母子ともに、はい、健康で、生まれたので」と報告。１０月には妊娠糖尿病を明かしており、「何かと心配おかけしましたが、大丈夫だったので。とても安心して