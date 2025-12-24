【新華社長春12月24日】中国吉林省吉林市の氷雪経済高品質発展試験区にある北大湖スキーリゾートでは12月に入り、高い強度と耐久性という特長を備えた炭素繊維製スキー・スノーボード板が多くの愛好家の人気を集めている。同市に拠点を置く化学繊維大手、吉林化繊集団はここ数年、雪資源の開発・利用に伴う経済活動「氷雪経済」に自社の強みを結び付け、業界横断的な研究開発と、スキー・スノーボード板製造に取り組んでいる。