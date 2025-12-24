２３日のＡＢＣテレビ「相席食堂」では、マニアたちによるロケ頂上決戦「マニア−１ＧＰ」が放送された。アメカジ系の日本発ブランド「ヒステリックグラマー」のマニアとして立川志らくが登場した。まずは着物で現れ「負けられない戦いです。限りなく１００点に近いものを持ってきました。ないと困る。他の服の着方を忘れてしまった。ヒステリックグラマーの魅力を伝えます」と語り、スタジオで千鳥大悟が「落語の魅力を伝え