指揮官もしびれを切らしつつあるのかもしれない。チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムを率いるクリス・デイビス監督が、古橋亨梧にゴールを決めてほしいと話した。１年前にセルティックを離れてレンヌに移籍したものの、フランスの地で出場機会を得られず、半年でバーミンガムに再移籍した古橋。だが、岩田智輝も所属する新天地で事態を好転させることができていないのは周知のとおりだ。開幕当初は先発