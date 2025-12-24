地球特有の生物「変態」は最強だった!?【漫画】本編を読む「力任せのギャグ漫画と思いきや、構成がとてもうまくて驚いた！」「ひとつずつの設定をオチに繋いでいくのがキレイでした」という感想が飛び交った作品がある。ARIMASA(@totomarakki)さんがSNSに投稿した「君にしか見えない」は、ひと言で紹介するとしたら「わー、“変態”が世界を救ったー(by読者)」というものなのだが、意外すぎる展開に多くの読者をノックアウトした。