»¨»ï¡Øanan¡Ù¸ø¼°X¤¬¡¢Netflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¡Ê12·î18Æü¤è¤êÇÛ¿®¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò°áÁõ¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡õ¹õ°áÁõ¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ê»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥«¥Ã¥È①② ¢£¡È¤Õ¤¿¤ê¤Î¿®Ìé¡É¤¬¼æ¤«¤ì¹ç¤¦Êª¸ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿°ìËç ¡Ö¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹½éÄ©Àï¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­Æ±»Î¤Î°¦¤Ë¤â¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¼ç±é¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡£ ¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥µー¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâ¤¬