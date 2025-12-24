自民党は、外国人の在留管理の適正化など外国人政策に関する議論の中間とりまとめを行いました。来月をメドに、政府に提言を行う方針です。外国人政策本部新藤本部長「外国人の皆様とのしっかりとした秩序をつくること。それに合わせて、日本国民の不公平感を招かないようにしなければいけない。安全保障上の懸念が出ないように配慮しながら、この制度を整えていかなければいけない」会合では、出入国や在留管理の適正化、外国人