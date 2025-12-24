¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢ÍèÇ¯10·î¤«¤é1¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤ò1³äÃÍ¾å¤²¤¹¤ëÎÁ¶â²þÄê°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ª¤è¤½3±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í·ïÈñ¤ä·úÀß»ñºà²Á³Ê¤ÎµÞ·ã¤Ê¹âÆ­¡¢Ï·µà²½¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢°Ý»ý´ÉÍý¥³¥¹¥È¤ÏÄ¾¶á10Ç¯¤Ç¤ª¤è¤½1.4ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤êÅöÌÌ5Ç¯´Ö¤Î¥³¥¹¥È¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢°Õ¸«¸øÊç¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ëµö²Ä¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç