「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、23日放送の日本テレビ系特番「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス今年頑張った有名人祭」（午後7時）に出演。クリスマスの苦い思い出を語った。トークテーマは「消し去りたいクリスマスの思い出」。あのは「昔、その当時仲良くしていた子とクリスマスパーティーというか、2人で一緒にクリスマスに遊ぼうとなって」と振り返り、「クリスマス大好きなので。ケーキを頑張って作ろ