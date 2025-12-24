Photo: ¥¢¥ó¥¶¥¤ ¥µ¥ä ROOMIE 2025Ç¯10·î6Æü·ÇºÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÅ¾ºÜ ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¥É¥ê¥Ã¥×¥±¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈÂç¤­¤¤·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤ä¾®Æé¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤¿¤¤¡ª ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡©