アスマークは12月18日、「収入と貯蓄に関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は2025年9月19日〜9月24日、20〜50代の男女800人を対象にインターネットで行われた。収入と貯蓄に関するアンケート調査○貯蓄総額は10年間で「低貯蓄層(100万円未満)」が半減全体を見ると、2015年から2025年にかけて「低貯蓄層(100万円未満)」が25.3%から13.0%へと大幅に減少しており、貯蓄額の底上げ傾向がみられた。貯蓄総額 全体 経年比較し