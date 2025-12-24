ソニーグループとエムスリーの合弁会社であるサプリムは、ソニー開発の生地を使用したリカバリーウェア「R WEAR（アールウェア）」を、2025年12月19日よりヨドバシカメラネット通販「ヨドバシ・ドット・コム」や店舗で順次販売開始しました。 記事のポイント ソニーが開発した“炭”を用いたリカバリーウェアがヨドバシカメラでも購入可能に。カラーやサイズを豊富に展開しているので、ギフトやプレゼントにも最適です