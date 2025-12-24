【モデルプレス＝2025/12/24】女優の浜辺美波が12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファッション誌『Ray』2月号（主婦の友社／12月23日発売）の撮影中のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】25歳人気女優「思わず見惚れちゃう」ノースリーブ姿◆浜辺美波、美しい二の腕際立つニット姿披露浜辺は「 もこもこ！特集のテーマは『メロい冬』 冬のイベント大好きなので特集もたのしみ」と記し、様々なコーディネートで