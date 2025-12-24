QUICK E-Solutionsが、マイクロソフトの提供する「Microsoft AI Cloud パートナー プログラム」において、ソリューションパートナーの全6分野で認定を取得。高い技術力と豊富な実績を有する企業としての証明であり、「Microsoft Cloud」パートナーとしての地位を確立しました。 QUICK E-Solutions「Microsoft AI Cloud Partner Program」ソリューションパートナー全6分野認定  認定内容：ソリューションパートナー