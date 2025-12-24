by CfA/ Melissa Weiss太陽はコロナという高温のプラズマを吹き出しており、このコロナに対して太陽の磁力が作用しなくなり、太陽風に変わる境界はアルヴェーン面と呼ばれます。新たに、NASAの太陽探査機であるパーカー・ソーラー・プローブなどのデータを用いて、科学者らが「太陽の磁力が及ぶ境界」をマッピングすることに成功しました。Multispacecraft Measurements of the Evolving Geometry of the Solar Alfvén Surfac