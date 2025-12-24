¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²ÎÍØ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ØTOKYO PRAYERS¡Ù¤ò2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯6·î¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë3Éôºî¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÂè3ÃÆ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£ ¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë¡ØTOKYO PRAYERS¡Ù  ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®ÇÛ¿®URL¡§https://ultravybe.lnk.to/tokyoprayers ¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë¤Ë