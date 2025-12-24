石破茂前首相が、２３日放送のフジテレビ系特番「ホンネ喫茶＠永田町」（午後７時）に出演し、元ＮＨＫアナウンサーでタレントの神田愛花の直撃インタビューでまさかの本音を語った。安藤優子さんに憧れ、ジャーナリト志望だという神田の熱が入ったのはラストの質問。「もし今後また石破さんに風が吹いたら、総理大臣をやりま…」と投げかけた。神田が「『やります』か『やりません』しか答えがないんですよ」とたたみかける