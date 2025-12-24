¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢±ÕÂÎÃæ¤ËÍÏ²ò¤·¤¿Í­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Âçµ¤°µ¥×¥é¥º¥Þ¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ¶¹âÂ®Ê¬²ò¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢»ö¶È²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶õµ¤¤òÍøÍÑ¤·¤¿Äã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¾ÊÅÅÎÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢´Ä¶­Ãæ¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ëPFASÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡£ ¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖPFASÄ¶¹âÂ®Ê¬²òµ»½Ñ¡×  ³«È¯¸µ¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥ó ¥×¥é¥¹¥¿¥¹»ö¶ÈÉôµ»½Ñ³µÍ×¡§Âçµ¤°µ¥×¥é¥º¥Þ¤òÍÑ¤¤¤¿Í­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤ÎÄ¶¹âÂ®Ê¬²ò¼ç¤ÊÍÑÅÓ¡§P