女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２５日に、第６４話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）と銀二郎（寛一郎）のランデブーは、次第にかつての二人の姿を思い出していく。夫婦の頃に戻ってきた二人は、月照寺でヘブン（トミー・バストウ）とイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）、ついてき