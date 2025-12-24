ロッテの益田直也投手が24日、ZOZOマリンスタジアムで契約更改交渉に臨み、8000万円減の年俸1億2000万円（金額は推定）でサインした。益田は14年目の今季を通算250セーブまで、あと7で迎えたが、キャリア最少の22試合登板に終わり、1勝4敗5セーブ、防御率4・35という不本意な成績に終わり、記録到達はならなかった。右腕は「こんなにもうまくいかないのは初めてだった。本当にチームには申し訳ないなと思います」と振り返り