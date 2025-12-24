大相撲の幕内伯乃富士（伊勢ケ浜）が２４日、東京・両国国技館内で、十両以上の関取による力士会に出席。伯桜鵬からの改名について語った。伯乃富士は「もう伯乃富士なので、その名前を自分の結果で広めていきたい。名前も変わって、ようやく伊勢ケ浜部屋の力士としてのスタート」と話した。来年の目標には三役昇進、優勝、大関昇進を掲げ「目の前のことに集中していきたい」と語った。改名は九州場所後に決断したという。故