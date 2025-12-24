レアル・マドリードは2025年最後の試合でセビージャと21日に対戦。フランス代表FWキリアン・ムバッペが2013年にポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（現アル・ナスル）が記録したクラブの年間最多得点記録に並ぶゴールを記録するなど、2-0での快勝を収めた。とはいえ、レアルは現在シャビ・アロンソ監督に解任の可能性が取り沙汰されるなど、チーム状況が良いとは言えない。そのなかで、ブラジル代表FWロドリゴ・ゴエスは