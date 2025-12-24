セルティックの指揮官ウィルフリード・ナンシーは日本代表FW前田大然を今冬引き留めることに熱心だという。英『BBC』が報じている。昨シーズン公式戦51試合で33ゴール12アシストを記録したことで、今夏のステップアップが噂されていた前田。しかし、セルティック側の都合もあり最終的には実現せず。今シーズンもセルティックでプレイする同選手はここまで公式戦26試合で7ゴール6アシストをマークしている。そんな前田は今冬の去就