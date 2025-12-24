吉村洋文大阪府知事は２４日、大阪府庁での囲み会見で、副首都構想について、大阪の今後の立ち位置を力説した。吉村知事が代表を務める日本維新の会の源流「大阪維新の会」では、府市の二重行政を解消するため、大阪市２４区を４区の特別区にする大阪都構想が政策の”一丁目一番地”。これまで２度の住民投票で否決されたが、自民党との連立政権を機に３度目の挑戦の議論が再燃し、副首都を目指す意向を示している。しかし、