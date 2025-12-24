男子ゴルフの国内ツアーで最多の通算94勝を挙げている尾崎将司（おざき・まさし）さんがS状結腸がんのため23日、午後3時21分に死去した。78歳。「ジャンボ尾崎」の愛称で絶大な人気でゴルフ界をけん引したレジェンドが天国に旅立った。24日放送のTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）では、そんなジャンボ尾崎さんの功績を振り返りながら、共演者が思い出を語った。TBS「サンデーモーニング」の解説も務める