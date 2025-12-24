男子ゴルフの国内ツアーで最多の通算94勝を挙げている尾崎将司（おざき・まさし）さんがS状結腸がんのため23日、午後3時21分に死去した。78歳。「ジャンボ尾崎」の愛称で絶大な人気でゴルフ界をけん引したレジェンドが天国に旅立った。米男子ゴルフツアー通算3勝の丸山茂樹（56＝セガサミーホールディングス）は24日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモート出演。ジャンボさんとの思い出を振り返