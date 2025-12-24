タレント・スザンヌ（39）が23日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。芸名決定の意外な経緯を明かした。「山本紗衣こと、スザンヌです」と自己紹介したスザンヌ。パーソナリティーの「フォーリンラブ」のバービーから「なんでスザンヌさんなんですか？」と芸名の由来を聞かれると、「10代の時に番組で、ドッキリ企画で、日本人なんだけど、エストニア出身のスザンヌという役で3日間、だまし切