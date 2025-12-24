¡Ö¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¥À¥ó¥¹¡¢¤Þ¤ÀÍÙ¤ì¤¿¡×¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÃ«ÈþÌ´¤¬¤«¤Ä¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤Ø¤Î?Éüµ¢¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£21Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎXmas²»³Úº×¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤·¤«