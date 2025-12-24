¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿Éã¤ÎÇØ¸å¤Ë¡Ä²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤¬5ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥ÇÏ¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏÈÖÁÈ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡×¡Ö¤¦¤Þ¥ì¥Ü¡ª¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëDAIGO¡£¡Ö°äÅÁ¤«¤Ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ëµ­¤·¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³·¿»ÜÀß¡Ö¥­¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤Ç¾èÇÏÂÎ¸³¤ò¤¹¤ëÌ¼¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¼Ì¤ê¹þ¤Þ¤»¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤Ì¼¤â?ÇÏ?¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×