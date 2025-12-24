漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で準優勝したドンデコルテ渡辺銀次（40）が24日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。準優勝した効果について話した。番組に生出演して、21日の「M−1グランプリ」に出場した際に披露した「デジタルデトックス」を披露してスタジオを笑いに包んだ。MC南海キャンディーズ山里亮太が「すごい反響じゃない。M−1終わった後」と問うと、渡辺は「そうなんですよ。本当に反響