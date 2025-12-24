元巨人でスポーツ報知評論家の村田真一氏が、２３日に死去した尾崎将司さんをしのんだ。男子ゴルフの国内ツアーで通算９４勝を挙げ、「ジャンボ尾崎」の愛称でも親しまれたゴルフ界のレジェンド。村田氏の現役時代に、尾崎さんが巨人キャンプを訪れるようになってから交流がスタートした。自身もゴルフ好きということもあって「オレはジャンボさんのファンやったからね。最初にあいさつさせてもらったときはものすごく緊張したよ