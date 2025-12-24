◆バスケットボール全国高校選手権・第２日▽女子２回戦札幌山の手８３―７４岐阜女（２４日・東京体育館）北海道予選２位の札幌山の手が、全国高校総体４強でシード校の岐阜女に逆転で勝利。３回戦に駒を進めた。勝利を告げるブザーが鳴ると、札幌山の手の選手たちは飛び上がり、抱き合って喜びを爆発させた。第２クオーター（Ｑ）で一時は１１点のリードを奪われたものの、粘り強く戦い第４Ｑで逆転。チームトップの２６