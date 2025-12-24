兵庫県警・村井紀之（としゆき）前本部長（58）や現職署長（60）ら幹部が、業務委託先の業者から金品を提供されていたことが、12月24日までに関係者への取材でわかった。兵庫県警・村井紀之前本部長〈2025年3月・就任会見での撮影〉この業者が経営する神戸市内の飲食店で、村井前本部長ら幹部が会食した際、店側から酒類の提供を受けたり土産品を受け取ったりしたとされる。提供額は1人数百円から数千円。このうち現職署長は