ロッテの益田直也投手（３６）が２４日、千葉市内の球団事務所で契約交渉し、今季の２億円から減額制限の４０％減となる１億２０００万円で更改（金額は推定）。会見冒頭で「大減俸です」と苦笑いした。１４年目の今季は、８月２０日に登録抹消されると、故障もあって入団以来最少の２２試合の登板にとどまった。１勝４敗５Ｓ２Ｈ、防御率４・３５の成績に終わった。「こんなにもうまくいかないっていうのが初めてだったので