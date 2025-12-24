¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬¡ÈÀú¤ê¡É¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¹Æ¤ËÂ³¡¹¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÍ¤Ã¹þ¤ßÂ³¡¹¡ªÎëÌÚÊ¡¤âÈ¿±þ¤·¤¿±§Ìî¾»Ëá¤ÎÅê¹Æ±§Ìî¤ÏÎëÌÚ¤¬19Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö³¹¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤ä¤é¤ÇÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¶¤ÏÃÏ¤ËÂ­¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤·¡¢Æ±¤¸Ê¸¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢±§Ìî¤ÏÉ¹¾å¤Ë